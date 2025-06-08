В Башкирии мотоциклист погубил пассажира

В Салаватском районе зафиксировали дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла. Подробности инцидента сообщили в ГАИ.

В селе Мурсалимкино на улице Ленина неизвестный водитель на мотоцикле «Урал» допустил съезд в кювет и наехал на шлакоблоки. С места происшествия мотоциклист сбежал. Вскоре его личность установили. Им оказался 22-летний местный житель, который на момент аварии был пьян.

В аварии пострадали два пассажира 22 и 32 лет. Их срочно госпитализировали, однако один из пострадавших скончался в больнице. Ведётся расследование.