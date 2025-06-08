В Уфе завершился II Всероссийский фестиваль «Айда играть»

В Уфе завершился четырёхдневный праздник для детей и их родителей. Уникальный Всероссийский фестиваль «Айда играть» проходит в Башкортостане второй год подряд и собирает настоящие аншлаги. Это площадка, где в детство погружаются даже бабушки и дедушки. Любимые герои мультфильмов, игры и игрушки, выступления артистов. «Айда играть» занял своё место в юных сердцах его главных гостей.

Эти ребята с утра пошли не в гости, а откликнулись на призыв «Айда играть». И первыми их встретили любимые герои. В студии «Союзмультфильм» можно создать собственную анимацию или привнести краски в жизнь, например, Винни-Пуха. Родители далеко не ушли – сосредоточенно творят рядом. «Айда играть» – площадка, переступив порог которой попадаешь в мир детства. Активности на любой возраст. И, конечно, огромное количество игрушек. Тут родителям приходилось применять навыки переговорщиков в поиске компромисса.

На фестивале можно не только приобрести игрушки, но и сделать их своими руками, собрав за все дни фестиваля целую коллекцию.

Импровизированный мастер-класс по плетению кос провёл и Радий Хабиров. Куклы, кстати, родом из Кировской области. Глава Башкортостана пообщался с производителями, в том числе с башкирскими. На отечественные компании приходится лишь 10 процентов рынка. Всё остальное – это иностранные товары. Поддержка и развитие российских предприятий стали темой пленарного заседания, где встретились представители отрасли, руководители федеральных ведомств и региональных министерств. О детских игрушках – по-взрослому серьёзно.

В рамках фестиваля прошло подписание между Башкортостаном, Нижегородской и Кировской областями. Там сохранилось и развивается производство игрушек. В республике же создан кластер, который нацелен на межрегиональное развитие. Пока взрослые занимались серьезными вопросами, дети просто наслаждались праздником.

Несмотря на реализм полёта, это самый безопасный способ взглянуть на нашу землю с высоты. Путешествие по бескрайним просторам Вселенной, не вставая со стула, предлагал Уфимский планетарий. И тут не устояли даже взрослые.

На протяжении всех дней фестиваля работали сразу несколько сцен, где проходили театральные представления, концерты. И даже герои программы «Спокойной ночи, малыши» не могли пропустить этот праздник. Филя – звезда опытная. От провокационных вопросов уходить научен. Но на ушко всё же что-то интервьюеру шепнул. Герои «Спокойной ночи» посещают уже второй фестиваль вместе со своими напарниками. Взрослые рассуждают: чем отличалось их детство? И вот уже звезды, которых в лицо, а точнее, в мордочку знает каждый. «Спокойной ночи, малыши» вживую, да еще и спать родители не отправят. Как много поколений детей мечтали об этом. В Уфу приехали и Степашка со своей бессменной вот уже полвека напарницей.