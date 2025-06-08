Отдых за границей: как сэкономить и не попасться мошенникам

Заграничный отдых – это возможность увидеть новые страны, познакомиться с культурами и отдохнуть от повседневной суеты. Каждый год тысячи туристов из Башкортостана отправляются за рубеж в поисках ярких впечатлений и новых эмоций. Но как правильно подобрать тур, чтобы отпуск прошёл без проблем и доставил только радость?

Вместо краткосрочного отдыха на море – затяжные походы по судам. Вот что бывает, когда турагент не исполняет свои обязательства. Год назад, по версии следствия, Ангелина Бахмутова охотно продавала путевки своим клиентам. Но вот в жаркие страны люди улететь так и не смогли. Клиентам женщина говорила, что произошел форс-мажор: то в самолете мест не хватило, то в гостинице, то подвели субагенты. В материалах уголовного дела 21 эпизод. Сумма ущерба – больше 3 миллионов рублей.

Чтобы отдых принес радость, а не проблемы, важно правильно подбирать турагента. Профессионалы отрасли рекомендуют не кидаться сгоряча на слишком уж низкие цены. Вероника Рамазанова – руководитель собственного агентства – говорит об опасности демпинга как для клиентов, так и для самого агента.

Выходит что-то вроде пирамиды. А они, как известно, имеют свойство рушиться. В турагентствах рекомендуют проверять номера забронированных заявок на сайте туроператора, где можно увидеть все вплоть до статуса оплаты.

Другой момент: важно понимать, в какой стране и когда выгоднее всего отдыхать. Так называемый несезон – время скидок. Тот же Таиланд, к примеру, летом стоит почти в два раза дешевле – от 120 тысяч на двоих. Из более экзотичных Куба – порядка 200 тысяч.

И никто не отменял правила раннего бронирования. Самые популярные сейчас Турция и Египет со всем включено уже на пике цен. Покупать путевки лучше всего было зимой. Соответственно, сейчас можно неплохо сэкономить, если подбирать варианты путешествий в зимнее время.