Куда школьники Башкирии могут трудоустроиться на время каникул

В Башкортостане продолжается реализация программы временного трудоустройства для школьников. За последние годы спрос на обеспечение работой подростков значительно вырос, и сотрудники центра занятости делают все возможное, чтобы каждый ребёнок получил возможность сделать первый шаг в своей карьере.

Каникулы для подростков – не только время передышки от учёбы, но и возможность для подработки. 15-летний Арсен Идельгужин раньше постоянно отдыхал в лагере «Соколёнок». Но вот уже второй год подряд приходит сюда в качестве сотрудника. Устроился на работу, чтобы осуществить свою мечту.

Арсен – сирота, живет в центре «Феникс» для детей без попечения родителей. Ещё одна воспитанница Екатерина Невидимова два года назад тоже решила найти подработку. Девушка родом из деревни Тавтиманово Иглинского района. Учится на втором курсе в Бирском кооперативном техникуме.

А в дендрологическом парке «Берендей» дети могут не только получать зарплату, но и повышать экологические знания. 9-классница Камилла Адыева из Бирска заинтересовалась садоводством. Работая с растениями, девушка черпает вдохновение.

Как трудоустроиться и какую профессию выбрать, подростки могут узнать в Центре занятости. На профориентационных встречах детям предлагают не только консультации и вакансии, но и помогают в оформлении всех необходимых документов.

Летние лагеря, к слову, – шанс для многих подростков начать трудовой путь. Благо выбор учреждений большой – почти 2 тысячи. Это сейчас Элина Алимгулова – студентка-вожатая. Работать здесь начинала, будучи школьницей. Традиции одного из старейших учреждений летнего отдыха Миякинского района передает детям, многие из которых не намного младше ее самой.

Трудовые отношения со школьниками регулируются отдельными статьями закона. Здесь множество нюансов, которые важно знать как детям и их родителям, так и работодателям.