«Территория женского счастья»: итоги пятого всероссийского форума в Уфе

На неделе Уфа принимала самый большой форум для женщин – «Территорию женского счастья». У рожденного в Башкортостане проекта юбилей – в пятый раз он проходит на всероссийском уровне. Участие в мероприятии принял и глава республики. Конгресс-холл «Торатау» на два дня стал буквально как цветник, собрав женщин со всей страны. Как обычно, организаторы приготовили насыщенную программу – для развития, оздоровления, обучения и красоты представительниц прекрасного пола.

Женщина вдохновляет на подвиги мужчин. Признают это и сами представители сильного пола. Поэтому «Территория женского счастья», начало которой было положено в 2019 году, и стала столь популярной. Это проект, объединяющий тех, кто хочет развиваться и двигаться вперед. Многогранный и мотивирующий.

Радий Хабиров отметил, что проект является полевым. В течение года десант специалистов ездит по республике, оказывая реальную помощь. Так, за годы существования команда ТЖС объехала 45 муниципалитетов, и совсем немного осталось, чтобы осчастливить женщин в каждом уголке региона.

На подобных мероприятиях всегда особое внимание мамам и женам участников спецоперации. Каждую из них зал стоя приветствовал аплодисментами. У них тоже непростая задача – стоять на защите тылового фронта.

Два часа шел круглый стол под названием «Время героев», где эксперты говорили о роли женщины в СВО. В Башкортостане зародился уникальный проект «Первая юрта». Женщины-волонтеры, выезжая в госпитали Луганской и Донецкой народных республик, ухаживают за ранеными бойцами.

Каждый участок конгресс-холла стал маленькой территорией женского счастья. Где-то рассказывают об искусстве, где-то – о креативных индустриях.

Ресурс в любой ситуации искать нужно в себе, говорит психолог Виктория Шиманская. Каждой эмоции есть место, даже раздражению. Проект «Территория женского счастья» учит женщин преображать собственную жизнь.

Ни одна «Территория женского счастья», в том числе и выездная, не обходится без врачей. Гости мероприятия подходили к медикам и на месте получали консультацию специалистов уфимских клиник. Можно было спросить и как сохранять здоровым сердце, и как исцелять душу.

Юбилейная «Территория женского счастья» стала международной. На площадках гости из Мексики, Дубая, Беларуси, Узбекистана, Омана и несколько тысяч женщин со всей России.

Более того, организовали площадки, где мамы могли бы оставить детей, пока сами получают новые знания. А еще среди красивых платьев встретить можно было и мужские брюки. Представители сильного пола говорят: им тоже комфортно на территории женщин.