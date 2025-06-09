«Между нами»: «Айда играть» и «Территория женского счастья»

Рубрика «Итогов недели» на телеканале БСТ «Между нами» – это авторский взгляд нашего коллеги-журналиста Руслана Шарафутдинова на происходящее в республике за последние семь дней.
На Советской площади башкирской столицы прошел Всероссийский фестиваль игрушек и игр «Айда играть», который проводится всего второй раз, но уже стал знаковым для всей российской индустрии детских товаров.
Поддержка креативных индустрий приобрела государственный статус. У нас созданы соответствующий Совет при главе республики и Фонд развития креативных индустрий.
О креативных индустриях много говорили и на площадках Открытой Академии «Территория женского счастья» – еще одном уникальном проекте, который как раз состоялся на минувшей неделе. Это уже пятый, юбилейный форум. Сам проект идет круглый год и за почти шесть лет своей работы не осталось, наверное, в республике ни одного района, где бы он не побывал.
Обо всем подробнее – в нашем видео.