Бойцы из Башкирии удостоены наград за освобождение Суджи

Бойцам вручили высшие военные награды республики за успешное выполнение боевых задач при освобождении города Суджа в Курской области. Верховный главнокомандующий Вооруженными силами России Владимир Путин отметил полк мобилизованных 1220, сформированный из жителей Башкортостана. После укомплектования в Пензе подразделение дислоцировалось на Купянском направлении, а после было переброшено в Курскую область, где продолжило выполнять боевые задачи.

Радий Фаритович издал указ о награждении личного состава полка 1220 государственными наградами Республики Башкортостан за ваши активные боевые действия при освобождении населённого пункта Суджи. Передаёт вам большой привет, наилучшие пожелания и ждёт вас всех дома с победой живыми и здоровыми.

Алик Камалетдинов, советник Главы Республики Башкортостан по вопросам взаимодействия с военнослужащими

13 марта Минобороны России сообщило, что населенный пункт Суджа в Курской области освобожден. Вооружённые силы России освободили от украинских боевиков все населенные пункты Курщины. За семь месяцев оккупации противник потерял свыше 67 тысяч бойцов, сотни танков и тысячи единиц техники. Свой вклад внесли и бойцы из Башкортостана.

Служится отлично, всё дружно. Получаем гуманитарную помощь от Башкортостана, вчера буквально разгружались. Настрой боевой идти вперёд.

позывной «Шкет»

Эмоции хорошие и приятно, что республика не забывает.

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