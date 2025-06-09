Бойцы из Башкирии удостоены наград за освобождение Суджи

Бойцам вручили высшие военные награды республики за успешное выполнение боевых задач при освобождении города Суджа в Курской области. Верховный главнокомандующий Вооруженными силами России Владимир Путин отметил полк мобилизованных 1220, сформированный из жителей Башкортостана. После укомплектования в Пензе подразделение дислоцировалось на Купянском направлении, а после было переброшено в Курскую область, где продолжило выполнять боевые задачи.
13 марта Минобороны России сообщило, что населенный пункт Суджа в Курской области освобожден. Вооружённые силы России освободили от украинских боевиков все населенные пункты Курщины. За семь месяцев оккупации противник потерял свыше 67 тысяч бойцов, сотни танков и тысячи единиц техники. Свой вклад внесли и бойцы из Башкортостана.