В Башкирии прошла встреча с авторами Русского литературного центра

Туймазинцы встретились с авторами Русского литературного центра. Мероприятие прошло в центральной детско-юношеской модельной библиотеке в рамках Международной книжной ярмарки «Китап-байрам».
Башкирские писатели – активные участники литературных альманахов русского центра. Более того, одно из собраний победило в конкурсе на прошедшем форуме «Китап-байрам». Сборник «День писателя» стал книгой года в номинации «Лучшее литературное художественное издание».
Встречу украсили выступления гостей и местных авторов, где каждый поделился своим творчеством. Также почетными медалями были награждены глава администрации Туймазинского района Булат Мусин, директор библиотеки Альфия Шайдуллина, тележурналист и поэт Гульдария Юсупова, руководитель творческого объединения «Алтын башак» Наджия Гареева.