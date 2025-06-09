В Башкирии прошла встреча с авторами Русского литературного центра

Туймазинцы встретились с авторами Русского литературного центра. Мероприятие прошло в центральной детско-юношеской модельной библиотеке в рамках Международной книжной ярмарки «Китап-байрам».

Башкирские писатели – активные участники литературных альманахов русского центра. Более того, одно из собраний победило в конкурсе на прошедшем форуме «Китап-байрам». Сборник «День писателя» стал книгой года в номинации «Лучшее литературное художественное издание».