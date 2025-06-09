В Башкирии после ДТП загорелся автомобиль

Сегодня утром, 9 июня, в Давлекановском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали два водителя и 15-летний подросток. Об этом сообщили в региональном ГАИ.
Авария случилась на 52 км автодороги Чишмы-Киргиз-Мияки. Предварительно, водитель за рулем «Skoda Octavia» выехал на встречную полосу и врезался в «Subaru Forester». В результате столкновения «Skoda» загорелась.
Двух водителей и подростка сгоревшей машины доставили в больницу. Сотрудники ГАИ продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.
Фото: ГАИ по РБ.