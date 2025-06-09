В Башкирии легковушка вылетела в реку: есть погибший

В Белорецком районе сегодня утром, 9 июня, произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщили в региональном ГАИ.

По предварительным данным, 45-летний водитель за рулем «Лады Гранта» не справился с управлением, в результате чего вылетел в кювет и опрокинулся в реку Белая.

Водитель погиб на месте, а его пассажирка была госпитализирована. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и экстренные службы. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти водителя. Подробности инцидента уточняются.