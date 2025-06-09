В Уфу прибудет экспедиция «Путешествие в Сердце Евразии»

В Москве, на ВДНХ состоялась торжественная церемония старта международной экспедиции «Путешествие в Сердце Евразии». Уникальный проект направлен на укрепление культурных и экономических связей между странами СНГ.
В мероприятии принял участие полномочный представитель Башкортостана при Президенте Ринат Файзуллин. Экспедиция продлится 51 день, охватит 32 города России, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана и завершится в Душанбе, в рамках Центральноазиатского Международного экономического форума.
Особую ценность проект приобретает для Башкортостана – экспедиция прибудет в Уфу с 14 по 17 июня. Ожидается проведение деловых и культурных встреч, а также мероприятий, направленных на развитие международного сотрудничества региона.