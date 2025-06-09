В Уфе прошли летние спортивные игры среди работников здравоохранения

В мероприятии приняли участие более 350 человек – это 51 команда из разных городов и районов. Больше всего атлетов выступили в кроссе. Он проходил на стадионе, на улице. Всего состоялось 17 забегов. Мужчины бежали дистанцию в 1000 метров, женщины преодолели до финиша 500 метров.