В Уфимском планетарии показали, как Земля выглядит с орбиты Луны

В Уфимском планетарии показали фотографии Земли с борта лунного посадочного модуля «Hakuto-R». На снимках, полученных 27 мая 2025 года с окололунной орбиты, запечатлен вид нашей планеты с необычного ракурса.

Как сообщили в компании-разработчике iSpace, космический модуль вышел на орбиту Луны 7 мая, но разбился при посадке из-за высокой скорости. Сейчас специалисты изучают информацию, чтобы определить причины аварии.

Аппарат планировал приземлиться на северной стороне Луны, доставив мини-луноход «Tenacious» и оборудование для научных исследований. Это уже вторая неудача японской компании. В апреле 2023 года первый модуль «Hakuto-R M1» также разбился при посадке.