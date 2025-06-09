Радий Хабиров анонсировал новые пригородные поезда из Уфы

На оперативном совещании в ЦУРе Глава Башкирии отметил значительное увеличение числа пассажиров на пригородных поездах. С января по май текущего года электрички перевезли 2 млн человек, что на 10% больше, чем за пять месяцев 2024-го. В прошлом году общее количество пассажиров на пригородных маршрутах составило 5,4 млн.

Радий Хабиров также добавил, что на неделе была достигнута договоренность с Куйбышевской железной дорогой о запуске с 1 июля нового пригородного поезда «Ласточка» по маршруту Уфа — Челябинск.

Способы добраться до Челябинска из Башкирии, конечно, есть, но это будет сравнительно недорогой и при этом достаточно комфортный вариант. Радий Хабиров, Глава республики Башкортостан