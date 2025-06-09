В Башкирии ограничили посещение пещеры Шульган-Таш

В Бурзянском районе введут ограничения на количество туристов в пещеру Шульган-Таш. Эксперты национального комитета ИКОМОС предложили ограничить число посетителей до 1400 человек в день для защиты уникальной наскальной живописи, которую планируют включить в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В выходные число желающих превышает 1800 туристов, что и стало причиной новых мер.