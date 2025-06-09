В Уфу вертолетом доставили детей, пострадавших в ДТП

Дети, 6 и 8 лет, были госпитализированы в Дюртюлинскую районную больницу после аварии. Они поступили в реанимационное отделение в тяжелом состоянии. Врачи оказали им первую помощь, провели компьютерную томографию головного мозга и подключили детей к аппаратам искусственной вентиляции легких.