В Уфу вертолетом доставили детей, пострадавших в ДТП

Санавиация доставила в Уфу двух детей, пострадавших в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Башкирии.
Дети, 6 и 8 лет, были госпитализированы в Дюртюлинскую районную больницу после аварии. Они поступили в реанимационное отделение в тяжелом состоянии. Врачи оказали им первую помощь, провели компьютерную томографию головного мозга и подключили детей к аппаратам искусственной вентиляции легких.
Несмотря на то, что их состояние стабилизировалось, из-за тяжести травм было решено перевести детей в Республиканскую детскую клиническую больницу.
Медицинская бригада быстро и безопасно транспортировала детей в РДКБ, где им сейчас оказывают необходимую помощь.
Фото: Минздрав РБ.