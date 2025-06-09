Фестиваль «Айда играть» в Уфе собрал рекордное количество гостей

8 июня прошел под эгидой День эпоса «Урал-батыр», мы впервые отметили праздник, посвященный величайшему памятнику башкирской словесности. В этот день на Главной сцене прошел спектакль Сибайского башкирского драматического театра «Подарок царя Самрау» на башкирском языке, который вызвал большой интерес у детей. К этой дате приурочена церемония передачи факсимильной копии машинописного текста эпоса «Урал-батыр» Евразийскому музею кочевых цивилизаций. В Национальном музее республики прошел круглый стол, на котором обсудили актуальные вопросы и поделились размышлениями о значении эпоса.

Амина Шафикова, министр культуры РБ