Фестиваль «Айда играть» в Уфе собрал рекордное количество гостей

В Уфе прошёл Всероссийский фестиваль игр и игрушек «Айда играть», который собрал более 267 тысяч посетителей. Об этом на оперативном совещании в ЦУРе сообщила министр культуры Башкирии Амина Шафикова.

Фото №1 - Фестиваль «Айда играть» в Уфе собрал рекордное количество гостей

В масштабном событии с 5 по 8 июня приняли участие представители 10 российских регионов и около 150 производителей игр и игрушек. Самое большое количество игрушек и самые большие делегации на фестивале были из Нижегородской и Кировской областей.

Программа фестиваля была насыщенной: конкурсы, лекции, спортивные турниры и выступления известных артистов. Особой популярностью пользовался шатёр студии «Союзмультфильм».

В рамках фестиваля были определены лучшие производители игрушек по мнению детей, родителей и экспертов.

8 июня прошел под эгидой День эпоса «Урал-батыр», мы впервые отметили праздник, посвященный величайшему памятнику башкирской словесности. В этот день на Главной сцене прошел спектакль Сибайского башкирского драматического театра «Подарок царя Самрау» на башкирском языке, который вызвал большой интерес у детей. К этой дате приурочена церемония передачи факсимильной копии машинописного текста эпоса «Урал-батыр» Евразийскому музею кочевых цивилизаций. В Национальном музее республики прошел круглый стол, на котором обсудили актуальные вопросы и поделились размышлениями о значении эпоса.

Амина Шафикова, министр культуры РБ

Фестиваль был отмечен высокой оценкой, в том числе певцом Дмитрием Маликовым, который назвал его уникальным.

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