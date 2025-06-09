Фестиваль «Айда играть» в Уфе собрал рекордное количество гостей

В Уфе прошёл Всероссийский фестиваль игр и игрушек «Айда играть», который собрал более 267 тысяч посетителей. Об этом на оперативном совещании в ЦУРе сообщила министр культуры Башкирии Амина Шафикова.
В масштабном событии с 5 по 8 июня приняли участие представители 10 российских регионов и около 150 производителей игр и игрушек. Самое большое количество игрушек и самые большие делегации на фестивале были из Нижегородской и Кировской областей.
Программа фестиваля была насыщенной: конкурсы, лекции, спортивные турниры и выступления известных артистов. Особой популярностью пользовался шатёр студии «Союзмультфильм».
В рамках фестиваля были определены лучшие производители игрушек по мнению детей, родителей и экспертов.
Фестиваль был отмечен высокой оценкой, в том числе певцом Дмитрием Маликовым, который назвал его уникальным.