В Уфе на проспекте Октября появится «Аллея горожан»

В качестве арт-объектов победители конкурса Петр Виноградов и Вера Вологина, студенты кафедры промышленного дизайна МГТУ им. Н.Э. Баумана, предложили грибы и грибницы — они так же интересны и уникальны, как разнообразна и неповторима культура Башкирии. А ещё грибы никогда не растут сами по себе и образуют «семьи» — так и уфимцы, даже покинув родные места, всегда поддерживают связь с домом.