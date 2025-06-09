В Уфе на проспекте Октября появится «Аллея горожан»

В 2024 году к 450-летию Уфы в городе прошел конкурс малых архитектурных форм «Аллея горожан». Студенты профильных вузов со всей страны создавали проекты арт-инсталляций, отражающих плоды деятельности жителей Уфы.

Фото №1 - В Уфе на проспекте Октября появится «Аллея горожан»

В качестве арт-объектов победители конкурса Петр Виноградов и Вера Вологина, студенты кафедры промышленного дизайна МГТУ им. Н.Э. Баумана, предложили грибы и грибницы — они так же интересны и уникальны, как разнообразна и неповторима культура Башкирии. А ещё грибы никогда не растут сами по себе и образуют «семьи» — так и уфимцы, даже покинув родные места, всегда поддерживают связь с домом.

Эчпочмята. Башкирская национальная кухня известна далеко за пределами родного региона. Эчпочмаки и маленькие беляшики, растущие подобно опятам, призваны поднять настроение горожанам.

Фото №2 - В Уфе на проспекте Октября появится «Аллея горожан»

Симфоническая сыроежка. Башкирия славится своей музыкой — как традиционной, так и современной. Форма и фактура арт-объекта отсылают нас к духовым инструментам, а обвивающие сыроежку металлические прутья напоминают нотный стан.

Кровеносная лисичка. Башкирия известна благодаря своей развитой медицине. Металлические прутья данной инсталляции вьются и переплетаются, подобно кровеносной системе человека.

Фото №3 - В Уфе на проспекте Октября появится «Аллея горожан»

Нефтяная волнушка. Природные богатства — основа благосостояния региона. Волнушка олицетворяет фонтан нефти, бьющий из-под земли, а выпуклые элементы символизируют капли утренней росы.

Необычный сад будет высажен вдоль главной транспортной артерии Уфы — проспекта Октября. Эти арт-объекты станут метафорой, отражающей труд уфимцев разных профессий и плоды их деятельности.

Фото №4 - В Уфе на проспекте Октября появится «Аллея горожан»

Адреса новых уфимских грибниц:

Эчпочмята, пр. Октября 67/2,

Симфоническая сыроежка, пр. Октября 67/1,

Кровеносная лисичка, пр. Октября 67.

Нефтяная волнушка, пр. Октября 69,

«Аллея горожан» – самая протяженная липовая аллея в стране – проект растущий, который продолжит пополняться новыми арт-объектами.

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