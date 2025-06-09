Радий Хабиров вручил госнаграды Башкортостана

Церемония награждения прошла сегодня на оперативном совещании правительства республики. Радий Хабиров вручил госнаграды Марату Латыпову – экс-начальнику Главного управления МЧС по Башкортостану, коллективу Республиканского клинического госпиталя ветеранов войн. И, конечно, без внимания не остался участник спецоперации. Азамат Шагисултанов отныне будет носить на груди медаль Шаймуратова.

Боевой путь военнослужащего начался еще в 2014 году. Он участвовал в освобождении значимых позиций, был несколько раз ранен. Сейчас боец на заслуженном отдыхе. На СВО был в должности заместителя командира роты спецназа «Ахмат». Имеет несколько наград, и медаль Шаймуратова, боевыми подвигами которого восхищается Азамат, была долгожданной.