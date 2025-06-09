Жители Башкирии преображают сёла благодаря участию в конкурсах

В Башкортостане жители преобразили свои сёла благодаря федеральным и республиканским конкурсам. Так, на счету населенного пункта Москово Дюртюлинского района уже несколько побед. А началось всё с «Трезвого села». В 2022 году сельчане выиграли конкурс и получили приз в размере 6 миллионов рублей. И это их только раззадорило. А в селе Янышево соревновательный дух сплотил местных как никогда. И теперь в их копилке несколько республиканских побед.

Вот уж кто точно заряжен на победу. Мотивация хорошая – посмотреть страну. В прошлом году ребята из Москово исполнили свою мечту – впервые увидели созвучную им Москву. И каждый выход на всероссийские соревнования – это возможность увидеть новый город.

Девчонки и мальчишки из Москово с лёгкостью составляют конкуренцию городским командам. Желание играть в футбол три года назад поддержали единогласным решением: на выигранные деньги оборудовать в парке Победы футбольное поле с тренажёрной площадкой.

Осталось и на покупку оборудования для очистки улиц от снега. Вкус победы сельчанам понравился. Начали штурмовать другие проекты. Так, в этом году в селе в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» появится новая детская площадка. А по линии ППМИ благоустроят кладбище. Ещё одну победу жители Москово одержали в проекте «Родники Башкортостана». В июне планируется открытие источника, территорию вокруг которого привели в порядок. Уже четвертый год сельчане стараются участвовать в различных конкурсах. Но изначально в свои силы они поверили, одержав победу как трезвое село.

Янышевцы к каждому делу подходят основательно. Решение принимают взвешенно, будь то выборы председателя ветеранов или предстоящий 260-летний юбилей. Круглую дату хотят встретить при полном параде. Поэтому выигранные на конкурсе «Трезвое село» средства в этом году пойдут на благоустройство. К призовому месту шли три года.

Ценным, признаются сельчане, стала не только победа, но и путь к ней. В рамках конкурса необходимо было осуществить различные проекты. Так, местные стали заниматься благотворительностью, придумав историю «Семь сердец – одна цель». Женщины, активистки села, объединились ради благого дела.