В Башкирии выросло число жалоб на «зуд купальщика»

Причиной вспышки стал аномально тёплый климат – мягкая зима и жаркая весна способствовали выживанию и размножению паразитов в водоёмах. На территории республики семь пляжей имеют санитарно-эпидимиологическое заключение о соответствии водного объекта гигиеническим требованиям. В Роспотребнадзоре рекомендуют купаться только на благоустроенных пляжах, избегать мелководья и заросших мест с утками, а после выхода из воды тщательно обтираться и принимать душ.

Кроме того, поступает много жалоб заражения новым вирусом, передающимся также в основном через воду. Эпидемиологи рекомендуют россиянам воздержаться от поездок в Турцию из-за вспышки вируса Коксаки, который передаётся через контакт и воду, вызывая у детей сыпь, рвоту и другие симптомы. Вирус часто путают с аллергией, что затрудняет своевременную диагностику. Таким образом, при отдыхе у водоёмов важно соблюдать меры предосторожности, выбирать проверенные места для купания и при появлении симптомов обращаться к врачу.