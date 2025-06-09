В Уфе прошла стратегическая сессия ФНС России

В Уфе состоялась стратегическая сессия ФНС России на тему человекоцентричного подхода в работе налоговых органов. В Центре управления республикой собралось более 100 представителей управлений ФНС по субъектам России, включая Дальний Восток и Сибирь.

Внедрение человекоцентричного подхода в Башкортостане помогает улучшить качество обслуживания и укрепить партнерские отношения, снизить административное бремя и повысить уровень добровольного исполнения обязательств. Как отметил руководитель регионального кабинета министров, ядром системы обратной связи в регионе стал Центр управления республикой.

Он уникален по масштабам, форме и компонентам, а также самый большой в Приволжском федеральном округе. Сейчас в него интегрировано большинство ключевых государственных информационных систем. Центр управления республикой структурно состоит из четырех блоков, которые работают с обратной связью от жителей через платформы, управляют жизнеобеспечением и кризисными ситуациями, проводят аналитику и стратегическое развитие в рамках инвестиционной политики, а также работают с обращениями предпринимателей в единой экосистеме «ЦУР Бизнес».