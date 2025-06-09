В Башкирии открылось 1859 детских лагерей

В Башкортостане в рамках летней оздоровительной кампании начали работу 1859 детских лагерей. В республике также активно реализуются путевки и для детей участников СВО. Всего 26 загородных стационарных лагерей готовы к проведению республиканских профильных смен для детей данной категории.

Так сезон летних каникул открыли в детском оздоровительно-образовательном центре «Мечта» Миякинского района. В первой смене примут участие 193 ребёнка из разных районов: Туймазинского, Уфимского и других, а также дети родителей, находящихся на передовой.

В лагере, основанном в 1968 году, отдыхают дети в возрасте от 6 до 17 лет. Ежедневно проводятся творческие занятия. Каждый может найти дело по душе: плетение фенечек, шахматы, лепка, теннис, рисование, бисероплетение. В детском лагере «Мечта» работают обученные и квалифицированные сотрудники. Есть и те, кто раньше отдыхал в учреждении, а сейчас работает вожатым.