В Уфе обсудили рейтинг инвестиционного климата городов и районов Башкирии

Муниципалитет – это ключевое звено при привлечении инвестиций. Здесь реализуют свои инициативы районные предприниматели. Но важно и то, что когда появляется большой инвестиционный проект, он якорится непосредственно на местной территории. Если район или город не погружён в его реализацию, то ничего не получится. Поэтому в нашем понимании муниципалитет имеет огромное значение.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан