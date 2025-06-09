В Уфе обсудили рейтинг инвестиционного климата городов и районов Башкирии

В Уфе прошёл семинар, посвященный рейтингу городов и районов Башкортостана по инвестиционному климату. В мероприятии приняли участие Глава Башкортостана Радий Хабиров, заместитель генерального директора Российского Агентства стратегических инициатив Игорь Карачин.
Республика — одна из лидеров Национального рейтинга состояния инвестклимата, она занимает третье место среди субъектов страны. На встрече было отмечено, что это результат слаженной работы руководства региона, муниципальных образований. Напомним, что муниципальный инвестиционный стандарт включает методические рекомендации по привлечению инвесторов и работе с предпринимателями.
Результаты работы муниципальных образований оцениваются по 84 показателям. Районы и города, показавшие высокие результаты, были награждены дипломами. Радий Хабиров отметил, что муниципальное образование — это основа сотрудничества для каждого инвестора, от деятельности и отношения местных руководителей зависит инвестиционный климат.