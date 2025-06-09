В Уфе прошел фестиваль ансамблей войск национальной гвардии «Мелодия на страже»

В Башкортостане впервые состоялся фестиваль ансамблей войск национальной гвардии «Мелодия на страже». Форум собрал порядка 320 участников. Концертная программа объединила элементы строевой подготовки, народной хореографии, современного сценического искусства и продемонстрировала высокий уровень профессионального мастерства бойцов Росгвардии.
Приняли участие коллективы Национальной гвардии России со всех федеральных округов страны и ансамбль Отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского. Республика принимает этот фестиваль впервые. Глава Башкортостана Радий Хабиров поблагодарил организаторов и участников фестиваля за вклад в культурную жизнь страны.
Фестиваль продлится до 10 июня концертами в городских парках Уфы и станет частью масштабной программы празднования Дня России, Дня города и дня рождения Салавата Юлаева.