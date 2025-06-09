Как ремонтники полка «Башкортостан» спасают сотни единиц техники

«Они в чистом поле и танк переберут» — так шутят бойцы о ремонтниках 31-го полка «Башкортостан». Эти мастера под огнём восстанавливают технику за считанные часы, устанавливают защиту от дронов и даже работают на передовой, когда нельзя вывезти повреждённую машину. Почему враг охотится именно за рембазами и как эти специалисты спасают сотни единиц техники?

Как только с передовой приходит техника, инженеры сразу же приступают к работе. Восстановление техники, сварочные работы, изготовление и установка «мангалов». Ювелирная работа по ремонту средств связи, нанесение маскировочной покраски — это далеко не полный перечень работ, выполняемых в мастерских ремроты. Главная задача, по словам бойцов, — как можно быстрее восстановить и вернуть технику в боевые порядки.

Стараемся делать всё максимально быстро, качественно. Чтобы техника наша, нашего 31-го мотострелкового полка именного, возвращалась как можно раньше в строй и продолжала вести боевые действия, помогая нашим ребятам. позывной «Самсон», командир ремонтной роты 31-го мотострелкового полка «Башкортостан»

В считанные часы устанавливаются как динамическая, так и противодронная защита, так называемые «козырьки» и «капюшоны». Действия доведены до автоматизма, каждый чётко знает свою задачу. Мелкие же повреждения ребята восстанавливают в мгновение ока. Они в чистом поле и подвеску танка переберут, и грузовику все шесть колес поменяют.

С момента начала специальной военной операции специалистами ремонтного подразделения полка «Башкортостан» восстановлены и отремонтированы десятки единиц техники. График работы бывает очень напряженным, но при этом командиры стараются дать отдохнуть личному составу. Со снабжением никаких проблем нет.

Если техника не будет ремонтироваться, победы уже не будет. Вот сейчас всё стараются, всем делают, всё для победы делается. позывной «Док»

Высокие результаты не остаются без внимания. Указом главы Башкортостана Радия Хабирова медалями генерала Шаймуратова награждены военнослужащие ремонтной роты 31-го мотострелкового полка «Башкортостан». В команде есть специалисты, выполняющие секретные задания. Запрещено снимать и показывать как их самих, так и то, что они делают.

Также бывают моменты, что не могут сюда привезти какое-то или орудие, или какое-то вооружение. Его легче сделать там, чем его рассекречивать и вывозить. Поэтому и наши ребята выезжают именно на ЛБС. С инструментами, они сутки-двое под огневым обстрелом они всё эти ремонтные работы делают и соответственно потом обратно сюда возвращаются. позывной «Перец», заместитель командира ремонтной роты по военно-политической работе 31-го мотострелкового полка «Башкортостан»

Ремонтников называют самой секретной частью на СВО. Эти парни разбирают и собирают с завязанными глазами не только автоматы Калашникова, но и «КамАЗы», багги и бронетранспортеры. И враг старается в первую очередь бить по ним, устраивая настоящую охоту. Рембаза — одна из первоочередных целей для противника.