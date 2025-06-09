В Уфе простились с ветераном Тимерьяном Ражаповым

Сегодня в Уфе простились с Тимерьяном Ражаповым. Долгие годы он руководил Башкирским союзом ветеранов боевых действий. Был участником войны в Афганистане и Северном Кавказе. Один из первых, кто из нашей республики организовывал гумконвои на Донбасс еще до начала СВО.
Сотни жителей республики бросили свои дела и приехали, чтобы проститься с героем. Тимерьян Ражапов сделал себя сам. Служба в Афганистане и война за тысячи километров от Родины лишь закалила его характер.
После демобилизации он продолжил служить Отечеству. Сменил военный камуфляж на милицейскую форму. Выезжал в командировки на Северный Кавказ. Более 15 лет Флюр Гарипов работал с Тимерьяном Ражаповым. Оба — ветераны-афганцы — понимали друг друга с полуслова.
И он помогал. После отставки возглавил башкирский союз ветеранов боевых действий. Еще до начала СВО Тимерьян Ражапов был одним из первых, кто организовывал отправку гуманитарных конвоев из Башкортостана на Донбасс.
Вместе с другими волонтерами помогал жителям Луганской народной республики. Особенно ученикам Петровской двадцать второй школы. Им привозили на Новый год подарки, музыкальные инструменты и многое другое.
При содействии Тимерьяна Ражапова в ЛНР возвели мемориал на месте гибели командира Башкавдивизии, а Петровской школе присвоили имя Героя России Минигали Шаймуратова.
В прошлом году Тимерьян Ражапов подписал контракт и отправился в зону проведения спецоперации. Его армейский опыт не раз выручал сослуживцев во время боевых заданий. На одном из них его ранило, и офицер проходил лечение в Уфе. Однако восьмого июня капитан милиции запаса скончался в больнице. Ему было 57 лет.
На уроках мужества Тимерьян Ражапов рассказывал о подвигах героев прошлого и настоящего, вдохновлял детей на то, чтобы они были неравнодушными к Родине. Ветерана боевых действий похоронят в родной деревне Чингизово Баймакского района.