В Уфе простились с ветераном Тимерьяном Ражаповым

Сегодня в Уфе простились с Тимерьяном Ражаповым. Долгие годы он руководил Башкирским союзом ветеранов боевых действий. Был участником войны в Афганистане и Северном Кавказе. Один из первых, кто из нашей республики организовывал гумконвои на Донбасс еще до начала СВО.

Сотни жителей республики бросили свои дела и приехали, чтобы проститься с героем. Тимерьян Ражапов сделал себя сам. Служба в Афганистане и война за тысячи километров от Родины лишь закалила его характер.

После демобилизации он продолжил служить Отечеству. Сменил военный камуфляж на милицейскую форму. Выезжал в командировки на Северный Кавказ. Более 15 лет Флюр Гарипов работал с Тимерьяном Ражаповым. Оба — ветераны-афганцы — понимали друг друга с полуслова.

Он очень был спокойным и был честным. Отдал свою жизнь служению народу. И до конца своей жизни говорил: «Независимо от того, что обо мне говорят, я все равно буду помогать нашим бойцам». Флюр Гарипов, ветеран специальной военной операции, сослуживец Тимерьяна Ражапова

И он помогал. После отставки возглавил башкирский союз ветеранов боевых действий. Еще до начала СВО Тимерьян Ражапов был одним из первых, кто организовывал отправку гуманитарных конвоев из Башкортостана на Донбасс.

Вместе с другими волонтерами помогал жителям Луганской народной республики. Особенно ученикам Петровской двадцать второй школы. Им привозили на Новый год подарки, музыкальные инструменты и многое другое.

Потом нам подарили школьные автобусы, то есть это всё благодаря Тимерьяну Ражапову. В общем, весь интерес Башкортостана, который к нам возник, и вот эти все связи установились, это всё начиналось с общения с Тимерьяном Ражаповым. Для нас это огромная утрата. Это просто друг, близкий человек для всей нашей школы. Он приходил, обнимался со всеми учителями, со всеми детьми. Его все называли дядя Тимур и бежали встречать. Гульназ Серова, директор петровской школы №22 им. м. Шаймуратова

При содействии Тимерьяна Ражапова в ЛНР возвели мемориал на месте гибели командира Башкавдивизии, а Петровской школе присвоили имя Героя России Минигали Шаймуратова.

Он организовывал связь учеников Башкортостана с учениками Луганской народной республики. Между нашими регионами, между нашими поколениями, это фундаментальная работа, это действительно, он жил и горел этим, и это было очень важно. Юлдаш Юсупов, председатель исполнительного комитета Всемирного Курултая башкир

В прошлом году Тимерьян Ражапов подписал контракт и отправился в зону проведения спецоперации. Его армейский опыт не раз выручал сослуживцев во время боевых заданий. На одном из них его ранило, и офицер проходил лечение в Уфе. Однако восьмого июня капитан милиции запаса скончался в больнице. Ему было 57 лет.

До того, как он уехал на СВО, он передал, что: «Я буду единственным мужчиной в семье и должен ухаживать за мамой, следить, чтобы всё было хорошо и прекрасно. Потому что мать, мама — она одна, и я должен следить за сестрой и за мамой». Он дал мне хорошее воспитание, я запомнил его как доброго и творческого человека, который ценит мелочи, который эмоционален, но скрывает этого. Динислам Ражапов, сын Тимерьяна Ражапова