В Башкирии похитили девушку, отказавшуюся выйти замуж

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль дело о похищении девушки в Кушнаренковском районе. Резонансный случай произошел в селе Кушнаренково и привлек внимание высшего руководства Следственного комитета России.

Как следует из официальных данных, в мае 2024 года двое местных жителей силой затолкали 19-летнюю девушку в автомобиль и попытались вывезти из населенного пункта. Мотивом преступления, по предварительной версии следствия, стал отказ потерпевшей вступить в брак с одним из нападавших.

Благодаря оперативным действиям сотрудников полиции, похитителям не удалось скрыться — девушку освободили буквально по пути в ЗАГС. В региональном следкоме возбудили уголовное дело по статье «Похищение человека».