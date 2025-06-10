В Московской и Ленинградской областях прошли сабантуи

Башкирский мед, чак-чак и народные танцы. На Коньковских прудах прошел фестиваль «Сабантуй-2025». Более сотни местных жителей юго-запада столицы пришли познакомиться с богатой культурой и традициями многонационального региона.
На празднике гостям представляли национальные костюмы, предметы декоративно-прикладного искусства, кукол ручной работы и национальные украшения. Также можно было продегустировать башкирский мёд и блюда. Центральным событием стал праздничный концерт, который прошел под девизом «Верь в Россию!». На нем выступали ансамбли из Москвы, такие как «Алтын ай», «Буляк», «Айкйондоз» и другие. Захватывающей частью праздника стали спортивные состязания. Мероприятие организовано полномочным представительством республики при Президенте России, аппаратом по обеспечению деятельности органов государственной власти Башкортостана в Москве, совместно с башкирскими общественными организациями, творческими коллективами и управой района Коньково.
Кроме того, праздник сабантуй прошёл в Ленинградской области. Гостей встретил фольклорный ансамбль «Асанай» из Гафурийского района. Участники коллектива исполнили мелодии на курае и других народных инструментах. Посетителей угощали традиционными башкирскими блюдами. Особое внимание привлекали 22 килограмма золотистого баурсака, выложенные в форме карты Башкортостана. Мастер-классы, спортивные состязания, шоу династии канатоходцев, борьба на поясах, а также погружение в традиционный быт башкирского и татарского подворий с юртами и ремесленными мастерскими привлекли сотни гостей. Большую концертную программу представил на празднике уфимский ансамбль песни и танца «Мирас». Коллектив из Башкортостана подарил зрителям не только башкирские мелодии, песни и танцы, но и концертный блок, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.