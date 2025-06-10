В Московской и Ленинградской областях прошли сабантуи

Башкирский мед, чак-чак и народные танцы. На Коньковских прудах прошел фестиваль «Сабантуй-2025». Более сотни местных жителей юго-запада столицы пришли познакомиться с богатой культурой и традициями многонационального региона.

На празднике гостям представляли национальные костюмы, предметы декоративно-прикладного искусства, кукол ручной работы и национальные украшения. Также можно было продегустировать башкирский мёд и блюда. Центральным событием стал праздничный концерт, который прошел под девизом «Верь в Россию!». На нем выступали ансамбли из Москвы, такие как «Алтын ай», «Буляк», «Айкйондоз» и другие. Захватывающей частью праздника стали спортивные состязания. Мероприятие организовано полномочным представительством республики при Президенте России, аппаратом по обеспечению деятельности органов государственной власти Башкортостана в Москве, совместно с башкирскими общественными организациями, творческими коллективами и управой района Коньково.