В Уфе открылась выставка художника Флюра Исмагилова

В Уфимской художественной галерее открылась персональная выставка Флюра Исмагилова. Экспозиция приурочена к 65-летнему юбилею заслуженного художника Башкортостана.
Флюр Исмагилов – уроженец Куюргазинского района, долгие годы жил и творил в городе Кумертау. В настоящее время он преподает в столичной детской художественной школе №2 и уже почти 40 лет активно участвует в выставках республиканского и российского масштаба.
Картины художника, созданные в своеобразной манере письма, известны далеко за пределами Башкортостана. В творчестве Исмагилова явления природы и внутренний мир человека соединяются в единое целое. Выставка мастера струнного пера продлится до 28 июня.