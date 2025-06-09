В Башкирии трое детей погибли в пожаре

В Балтачевском районе трое несовершеннолетних погибли в пожаре. В селе Старобалтачево загорелся частный жилой бревенчатый дом. При тушении обнаружены тела детей 16, 9 и 3 лет. Как отметили в пресс-службе МЧС по республике, отец семейства находится на СВО, матери и еще одного ребенка 12 лет дома не было.

