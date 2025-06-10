Стало известно состояние матери, которая потеряла трёх детей в пожаре в Башкирии

Стало известно, как себя чувствует мама, которая потеряла трёх сыновей в крупном пожаре в селе Старобалтачево.

Напомним, огнём охватило жилой частный дом. Площадь пожара достигла 110 кв.м. На место происшествия экстренно прибыли 10 специалистов и 4 единицы техники. В сгоревшем доме были найдены тела трёх мальчиков 3, 9 и 16 лет. По предварительной информации, огонь вспыхнул в зоне выхода и отрезал путь детям.

В семье остался один 12-летний ребёнок, который в момент инцидента играл на улице. Отец семейства находится в зоне СВО. Мама во время случившегося отлучилась по делам. Сейчас ей оказывается профессиональная психологическая помощь. На месте работают специалисты Республиканского психотерапевтического центра.