В Башкирии в страшном пожаре погибли трое детей

В результате пожара в селе Старобалтачево Балтачевского района погибли трое детей: 16-летний, 9-летний и 3-летний мальчики. Пожар вспыхнул накануне вечером в частном жилом бревенчатом доме с дощатой верандой.

В тушении пожара участвовали 10 специалистов и 4 единицы техники. Открытое горение ликвидировано на площади 110 кв.м.

Как сообщили в МЧС, отец семейства находится на СВО, а матери и еще одного ребенка 12 лет дома не было.

По словам и. о. начальника Главного управления МЧС России по Башкирии Эдуарда Идрисова, в настоящее время проводится расследование причин пожара. На месте трагедии работают следователи и представители прокуратуры. В связи с происшествием возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ, касающейся причинения смерти по неосторожности двум и более лицам.

В настоящее время проводится тщательный осмотр места происшествия. На основании его результатов будут назначены судебные экспертизы. В рамках расследования будет дана правовая оценка условий жизни и воспитания несовершеннолетних, а также деятельности органов, отвечающих за профилактику подобных ситуаций.

Всего с начала года в республике произошло более 3,5 тыс. пожаров, при которых погибли 117 человек. В преддверии праздников спасатели призывают жителей и гостей республики к бдительности.