В Башкирии почти вдвое выросло число 100-балльников по ЕГЭ

11-классники Башкортостана ставят новые рекорды. По первым результатам 100 баллов на едином госэкзамене смогли набрать 72 выпускника. Экзаменационные итоги подвел Глава Башкортостана Радий Хабиров на оперативном совещании в ЦУРе, отметив, что такие показатели свидетельствуют о повышении уровня образования в республике. Количество отличников заметно превышает прошлогодние показатели. На сегодняшний день уже известны результаты по трем предметам – истории, литературе и химии.

Глядя на 11-классников третьей гимназии, становится понятно, что любовь к предмету – основной мотиватор к достижению высшего балла. Амина Гибадатова, как и Данияр Мирсаев получили свои первые 100 баллов по химии. Это результат их знаний и кропотливой подготовки. В своих силах оба были уверены, ведь ради этого момента они трудились не один год.

А вот их однокласснику Джамилю Хаматьярову до наивысшего результата не хватило всего одного балла. Все трое будут поступать в медицинский. Приблизить мечту ребятам помогла их педагог Файрузя Еремеева. Она вот уже 33 года прививает детям любовь к химии. Многие ее выпускники стали врачами и докторами наук.

Первые экзаменационные итоги подвел Глава Башкортостана Радий Хабиров на оперативном совещании в ЦУРе, отметив хорошую динамику повышения уровня образования в регионе. Так, в этом году количество 100-бальников по сравнению с прошлым годом увеличилось почти вдвое, а низкие результаты по сдаче ЕГЭ значительно сократились.

По итогам первых экзаменов в республике три ученика получили 100 баллов по истории, один по литературе и 68 по химии. Скоро будут известны результаты по остальным предметам, но уже сейчас понятно, что с каждым годом уровень образования в республике заметно повышается. И упор идет на естественно-математические дисциплины.