Башкирия вошла в число лидеров по вводу жилья

Башкирия вошла в число 18 регионов России с положительной динамикой по вводу жилья. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин на заседании комиссии по региональному развитию.

Фото №1 - Башкирия вошла в число лидеров по вводу жилья

Республика достигла показателя нацпроекта 2030 года по вводу жилья на душу населения – не менее 0,82 кв. метров на человека. Кроме того, Башкирия наряду с Москвой, Московской областью, Санкт-Петербургом вошла в число 11 регионов, внесших с 2020 по 2024 год самый большой вклад в жилищное строительство, обеспечивших за этот период ввод в эксплуатацию более 10 млн кв. м жилья.

В целях дальнейшего развития перед регионами поставлены новые задачи: сокращение сроков строительства объектов, усиление работы по жилищному и дорожному строительству, а также модернизации инфраструктуры.

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