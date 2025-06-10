Башкирия вошла в число лидеров по вводу жилья

Республика достигла показателя нацпроекта 2030 года по вводу жилья на душу населения – не менее 0,82 кв. метров на человека. Кроме того, Башкирия наряду с Москвой, Московской областью, Санкт-Петербургом вошла в число 11 регионов, внесших с 2020 по 2024 год самый большой вклад в жилищное строительство, обеспечивших за этот период ввод в эксплуатацию более 10 млн кв. м жилья.