Башкирия вошла в число лидеров по вводу жилья

Башкирия вошла в число 18 регионов России с положительной динамикой по вводу жилья. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин на заседании комиссии по региональному развитию.
Республика достигла показателя нацпроекта 2030 года по вводу жилья на душу населения – не менее 0,82 кв. метров на человека. Кроме того, Башкирия наряду с Москвой, Московской областью, Санкт-Петербургом вошла в число 11 регионов, внесших с 2020 по 2024 год самый большой вклад в жилищное строительство, обеспечивших за этот период ввод в эксплуатацию более 10 млн кв. м жилья.
В целях дальнейшего развития перед регионами поставлены новые задачи: сокращение сроков строительства объектов, усиление работы по жилищному и дорожному строительству, а также модернизации инфраструктуры.