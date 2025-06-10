В Уфе пострадавшему в горящей машине подростку сделают пересадку кожи

В Уфе продолжают оказывать помощь пострадавшему в горящей машине 13-летнему подростку.
Напомним, 4 июня в деревне Бишевлярово два друга 13 и 15 лет получили серьёзные ожоги, находясь в салоне автомобиля ВАЗ-2107. Старший мальчик был госпитализирован с ожогами 80% тела, помещён в искусственную кому, но утром следующего дня ушёл из жизни.
13-летний мальчик был госпитализирован с ожогами 50% тела. ИА «Башинформ» сестра пострадавшего сообщила, что подросток находится в реанимации ожогового отделения больницы Уфы. Ему планируют сделать операцию по пересадке кожи. Пока родных к пострадавшему не пускают.
Фото: МЧС по РБ.