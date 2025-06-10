В Уфе пострадавшему в горящей машине подростку сделают пересадку кожи

Напомним, 4 июня в деревне Бишевлярово два друга 13 и 15 лет получили серьёзные ожоги, находясь в салоне автомобиля ВАЗ-2107. Старший мальчик был госпитализирован с ожогами 80% тела, помещён в искусственную кому, но утром следующего дня ушёл из жизни.