В Уфе торжественно открылась «Школа 21»

После «бассейна», финального отборочного этапа, каждый участник выстроит индивидуальный образовательный трек, исходя из своих целей. Можно выбрать направление разработки: бэкенд, фронтенд, мобильная разработка, GameDev. Или одно из пяти новых направлений «Школы 21», где умение писать код необязательно, — кибербезопасность, Data Science, системный и бизнес-анализ, DevOps и обеспечение бесперебойной работы высоконагруженных сервисов, а также тестирование ПО (QA). Для тех, кто уже работает в сфере ИТ, есть ускоренные курсы, на которых участники могут точечно прокачать свои навыки. Основное обучение длится от 1,5 до 3 лет в зависимости от темпа обучения — участники определяют его самостоятельно.