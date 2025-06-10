В Уфе торжественно открылась «Школа 21»

Сегодня, 10 июня, в Уфе состоялось торжественное открытие «Школы 21». Учебное учреждение открыто на базе Геномного центра межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ. В церемонии приняли участие Глава Башкирии и председатель правления ПАО «Сбербанк России» Герман Греф.
«Школа 21» — школа цифровых технологий от Сбера дает возможность любым кандидатам от 18 лет, успешно прошедшим отборочные этапы, бесплатно получить востребованную ИТ-профессию. «Школа 21+» в Уфе реализуется Сбером совместно с правительством Башкортостана, как многоуровневая экосистема подготовки IT-специалистов цифровой эпохи — от школьников до профессионалов в области биоинформатики и big data.
Глава республики отметил, что сегодня происходит большое событие и открытие «Школы 21» создает новые перспективы.
Президент, председатель правления Сбербанка России Герман Греф отметил, что Башкортостан – сильный научный, интеллектуальный регион, с развитой промышленностью.
В настоящее время «Школа 21» представлена в 14 городах России: Москве, Казани, Новосибирске, Сургуте, Великом Новгороде, Якутске, Ярославле, Магасе, Белгороде, Анадыре, Магадане, Челябинске, Южно-Сахалинске и Нижнем Новгороде. Также в ноябре 2024 года открылся совместный кампус Сеченовского университета и «Школы 21». В ближайшие годы кампусы школы появятся еще в ряде регионов страны.
Поступление в «Школу 21» не зависит от предыдущих знаний, опыта работы, умения программировать и наличия дипломов. Для более чем 50 процентов обучающихся участие в проекте — первый опыт программирования. Участники обучения могут начать свой путь в программировании, а дальше развиваться в таких перспективных направлениях, как управление цифровыми продуктами, кибербезопасность, цифровое творчество, биотехнологии и других.
После «бассейна», финального отборочного этапа, каждый участник выстроит индивидуальный образовательный трек, исходя из своих целей. Можно выбрать направление разработки: бэкенд, фронтенд, мобильная разработка, GameDev. Или одно из пяти новых направлений «Школы 21», где умение писать код необязательно, — кибербезопасность, Data Science, системный и бизнес-анализ, DevOps и обеспечение бесперебойной работы высоконагруженных сервисов, а также тестирование ПО (QA). Для тех, кто уже работает в сфере ИТ, есть ускоренные курсы, на которых участники могут точечно прокачать свои навыки. Основное обучение длится от 1,5 до 3 лет в зависимости от темпа обучения — участники определяют его самостоятельно.
В школе применяется методика обучения «равный равному», когда каждый учится у каждого. Благодаря ей участники получают не только «твердые», но и «мягкие» навыки, без которых невозможно создать качественный ИТ-продукт. Это умение работать в команде, самодисциплина, управление временем, способность отстаивать свою точку зрения и находить компромисс.
Участники проходят обучение на цифровой образовательной платформе Сбера, которая разработана специально для «Школы 21». Это технологичный продукт с игровыми механиками, который позволяет развивать методологию школы и быстро адаптировать образовательные программы, подстраивая их под актуальные запросы рынка.
Фото: bashinform.ru