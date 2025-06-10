На детский отдых в ПФО в 2025 году направят свыше 13 млрд рублей

Свыше 13 миллиардов рублей направят на детский отдых в Приволжском федеральном округе в 2025 году. Организацию досуга и оздоровления детей обсудили в Пензе участники 76-го пленарного заседания Совета законодателей Приволжья. В регионах ПФО в лагерях отдохнут 1,5 миллиона детей, за досуг которых будут отвечать более 10 тысяч организаций.

Как отметили на заседании, запланировано более 1700 инклюзивных смен, где отдохнут дети с ограниченными возможностями здоровья. Прозвучали предложения о возобновлении программы детского туристического кешбэка, т.е. возмещения родителям части стоимости путевок за счет средств федерального бюджета. Также должны быть установлены единые меры поддержки отдыха детей участников СВО, отметил полпред Президента России в ПФО Игорь Комаров. Особое внимание уделяют безопасности, соблюдению санитарных требований и поддержанию материально-технической базы.