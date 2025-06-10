В Башкирии организован сбор средств для семьи, потерявшей в пожаре троих детей

В Балтачевском районе местные власти и жители объединяются, чтобы помочь семье, пережившей страшную трагедию. Напомним, в селе Старобалтачево при пожаре в бревенчатом доме погибли трое мальчиков 16, 9 и 3 лет. Глава администрации Ильгиз Субушев в своих соцсетях сообщил, что пострадавшей семье будет оказана вся необходимая помощь.
В момент трагедии матери погибших детей и их 12-летнего брата не было дома. Отец многодетной семьи – на СВО. Причина пожара устанавливается, не исключается замыкание электропроводки. По факту случившегося возбудили уголовное дело.
В поддержку семьи организован сбор средств, оказать помощь можно и вещами. Реквизиты для помощи:
номер счёта: 4276 06007272 7681
телефон: 89273263879 – (Венера Даресхановна С.)