В Башкирии организован сбор средств для семьи, потерявшей в пожаре троих детей

В Балтачевском районе местные власти и жители объединяются, чтобы помочь семье, пережившей страшную трагедию. Напомним, в селе Старобалтачево при пожаре в бревенчатом доме погибли трое мальчиков 16, 9 и 3 лет. Глава администрации Ильгиз Субушев в своих соцсетях сообщил, что пострадавшей семье будет оказана вся необходимая помощь.