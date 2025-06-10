В Башкирии семья, в которой погибли три ребёнка, состояла на учёте

Руководитель отдела по делам несовершеннолетних правительства Башкирии Ильмир Ганиев рассказали ИА «Башинформ», что семья, в которой погибли три ребёнка, состояла на контроле служб профилактики.

Напомним, 9 июня в селе Старобалтачево огнём охватило дом многодетной семьи. В огне погибли три мальчика 16, 9 и 3 лет. Ещё один 12-летний ребёнок в момент происшествия играл на улице. Мать семейства ушла на курсы вождения, а отец находится в зоне СВО.