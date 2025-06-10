В Уфе открыли хирургический корпус кардиоцентра

У нас в республике одно из самых больших количеств ФАПов, более двух тысяч. Благодаря поддержке Минздрава Российской Федерации мы за последние шесть лет пятьсот из них заменили, это новые ФАПы. Все они вошли в единый цифровой контур. Это значит сейчас с самого дальнего населенного пункта, где есть ФАП, мы можем снять электрокардиограмму и тут же отправить в региональный сосудистый центр. Мы можем быстро вмешаться вот в эту историю. Уважаемый Владимир Владимирович, вы знаете, корпус большой, 35 тысяч квадратных метров, 10 операционных. Для людей это дополнительная надежда на долгую ещё здоровую жизнь. Уважаемый Владимир Владимирович, хотел поблагодарить за постоянную эффективную поддержку развития здравоохранения. Мы двигаемся дальше, и благодаря вашей поддержке стремимся, чтобы здравоохранение у нас было самым лучшим», — отметил Радий Хабиров.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан