В Уфе открыли хирургический корпус кардиоцентра

10 июня состоялось открытие новых медицинских объектов по России. В торжественном мероприятии в режиме видеоконференции принял участие Президент России. Так, в Уфе запустили хирургический корпус Республиканского кардиоцентра.
Напомним, строительство девятиэтажного строения общей площадью 32 тыс. кв.м стартовало ещё в июле 2019 года. В новом медицинском учреждении разместились приемное отделение с диагностическими кабинетами, поликлиника, 10 операционных блоков с реанимацией, отделения рентгенохирургии и кардиохирургии, стерилизационный комплекс, административный блок и аптечно-распределительный пункт. ИА «Башинформ» отмечает, что стоимость объекта составила 10,7 млрд рублей, а средства были выделены из бюджета республики.
Президент России попросил обратить внимание всех руководителей регионов отдельное внимание обращать на ФАПы.
Радий Хабиров отметил, что новый корпус кардиоцентра — это завершение формирования замкнутого цикла полной системы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это наш кардиоцентр, региональные сосудистые центры, сельские врачебные амбулатории, поликлиники и ФАПы.
Фото: bashinform.ru