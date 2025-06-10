В Уфе открыли хирургический корпус кардиоцентра

10 июня состоялось открытие новых медицинских объектов по России. В торжественном мероприятии в режиме видеоконференции принял участие Президент России. Так, в Уфе запустили хирургический корпус Республиканского кардиоцентра.

Напомним, строительство девятиэтажного строения общей площадью 32 тыс. кв.м стартовало ещё в июле 2019 года. В новом медицинском учреждении разместились приемное отделение с диагностическими кабинетами, поликлиника, 10 операционных блоков с реанимацией, отделения рентгенохирургии и кардиохирургии, стерилизационный комплекс, административный блок и аптечно-распределительный пункт. ИА «Башинформ» отмечает, что стоимость объекта составила 10,7 млрд рублей, а средства были выделены из бюджета республики.

Президент России попросил обратить внимание всех руководителей регионов отдельное внимание обращать на ФАПы.

Разумеется, десятиэтажный хирургический корпус Республиканского кардиологического центра, где проводятся такие сложнейшие операции на сосудах, на сердце — это чрезвычайно важная вещь с точки зрения развития медицины в стране, ну и в республике, и в стране в целом. Но про ФАПы прошу не забывать, это касается миллионов наших граждан, проживающих в небольших населённых пунктах, где подчас, кроме фельдшерства, и нет никого из медицинских работников. Поэтому нужно продолжить работу по ремонтам, по строительству новых ФАПов, по привлечению туда специалистов, создавать для них соответствующие условия, прежде всего жилищные, вы об этом тоже хорошо знаете.

Владимир Путин, Президент РФ 

Радий Хабиров отметил, что новый корпус кардиоцентра — это завершение формирования замкнутого цикла полной системы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это наш кардиоцентр, региональные сосудистые центры, сельские врачебные амбулатории, поликлиники и ФАПы.

У нас в республике одно из самых больших количеств ФАПов, более двух тысяч. Благодаря поддержке Минздрава Российской Федерации мы за последние шесть лет пятьсот из них заменили, это новые ФАПы. Все они вошли в единый цифровой контур. Это значит сейчас с самого дальнего населенного пункта, где есть ФАП, мы можем снять электрокардиограмму и тут же отправить в региональный сосудистый центр. Мы можем быстро вмешаться вот в эту историю. Уважаемый Владимир Владимирович, вы знаете, корпус большой, 35 тысяч квадратных метров, 10 операционных. Для людей это дополнительная надежда на долгую ещё здоровую жизнь. Уважаемый Владимир Владимирович, хотел поблагодарить за постоянную эффективную поддержку развития здравоохранения. Мы двигаемся дальше, и благодаря вашей поддержке стремимся, чтобы здравоохранение у нас было самым лучшим», — отметил Радий Хабиров.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан 

Новейшее оборудование сегодня позволяет нам сделать прорыв в развитии кардиохирургии и встать совершенно на новую ступень. Сегодня мы можем проводить гибридные операции, внедрять новые методы гибридных операций. На первом этаже у нас расположена новая комфортная поликлиника для наших пациентов и расположено замечательное отделение приемно-диагностическое. Такая связь позволяет сократить путь пациента от первичного осмотра до госпитализации его в палату.

Ирина Николаева, главный врач Республиканского кардиоцентра

Фото: bashinform.ru

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