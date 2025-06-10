В Башкирии жительнице села Дмитриевка присвоили звание «Мать-героиня»

Жительнице села Дмитриевка Уфимского района присвоено звание «Мать-героиня», сообщает указ президента Российской Федерации. Глава государства Владимир Путин наградил многодетные семьи из нескольких регионов России, в том числе из Москвы, Башкортостана и Оренбургской области. Так, за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей Равиля Таминдарова была отмечена почетным государственным званием.

А потому в доме у Равили Таминдаровой пусто не бывает. Ароматный чай, душистые пироги — такие блюда не встретишь ни в одном ресторане мира. Равиля Таминдарова вместе с мужем воспитала 10-рых детей: младшей дочери 29, старшей — 50. Теперь уже за столом собираются вместе с внуками, а их 12. Все вместе и веселятся, и работают — так заведено у Таминдаровых.

Приучать к труду не приходится, когда перед глазами пример родителей. Равиля Таминдарова поднимала детей вместе с супругом, приходилось выстоять в непростые времена, смена политических режимов, дефолт, чего только не было. Вспоминает женщина, но трудились с радостью.

В сельсовете убиралась 30 лет, вахтером работала — сутки отработаю, 3 дня свободна. Вот приходилось это время работать. Их кормить надо, их одевать надо. Равиля Таминдарова, мать-героиня

По возможности приезжаю к маме, помогаю, как могу, в свободное время. Ну и все дети и внуки тоже собираются, и вместе мы помогаем друг другу: разговариваем, пьем чай, ухаживаем за огородом и за мамочкой нашей любимой. Равиля Таминдарова, мать-героиня

И сейчас ее большого материнского сердца хватает не только для своих 20 детей, но и на тех, кто защищает родину. Равиля Таминдарова регулярно приходит в штаб, где плетут сети. Приносят и те, что заготовили дома.

Дети маленькие были, вязала, носки вязала, рукавички вязала. Из старых двух вещей одну вещь делала, шила. Где рваные подрубишь, новые пришьешь — уже новый вид платья. Равиля Таминдарова, мать-героиня