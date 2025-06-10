В Уфе открыли новый корпус Республиканского кардиоцентра

Глава государства в режиме ВКС провел открытие новых объектов здравоохранения страны. Среди которых и долгожданное учреждение в столице Башкортостана. Новое здание кардиоцентра начали строить в 2019 году, его возводили на республиканские средства.

Радий Хабиров, обращаясь к главе государства, отмечает, что операционная нового корпуса словно космический корабль. Он будет бороздить сердца пациентов. И для этого здесь есть все условия, причем созданные по самым современным стандартам. Масштабный проект возводился с 2019 года и отстроен на средства республиканского бюджета, стоимость почти 11 млрд рублей.

В корпусе пять рентгенооперационных, столько же для проведения открытых операций на сердце и сосудах. Лазер, растворяющий бляшки, система разрушения тромбов, высокоскоростной бур, превращающий в пыль скопления холестерина, — и это только часть оборудования и возможностей, которые появились с открытием нового корпуса. Уникальность еще и в том, что теперь есть возможность делать гибридные операции.

Артёму Плотникову, жителю Ишимбая, провели хирургическое вмешательство после инфаркта. Сейчас мужчина восстанавливается. Палаты в новом корпусе, что немаловажно, комфортные: есть холодильник, шкаф, санузел, оборудованы условия для маломобильных.

На первом этаже есть поликлиника и приемно-диагностическое отделение. Медучреждение рассчитано на 320 посещений в смену. Руководитель кардиоцентра отметила, что такая связь позволяет сократить время от первичного приема пациента до госпитализации.

В общении с руководителями регионов Владимир Путин отметил, что наряду с такими крупными объектами, как корпус кардиоцентра, нужно продолжить развивать и первичное звено здравоохранения.

Радий Хабиров в общении с журналистами отметил, что за 6 лет из 2-х тысяч ФАПов обновили четверть. Зачастую они были в аварийных состояниях с печным отоплением. И работа по обновлению медпунктов в селах и деревнях будет продолжена.

За шесть лет мы обновили 500 из 2 тысяч ФАПов. А в рамках начинающейся новой программы, которую инициировал Президент России, модернизируем ещё порядка 400. Считаю, что к 2030 году при условии хорошего выполнения всех программ мы преобразим сельскую медицину, первичную медицину. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан