В Уфе открыли новый корпус Республиканского кардиоцентра

Глава государства в режиме ВКС провел открытие новых объектов здравоохранения страны. Среди которых и долгожданное учреждение в столице Башкортостана. Новое здание кардиоцентра начали строить в 2019 году, его возводили на республиканские средства.
Радий Хабиров, обращаясь к главе государства, отмечает, что операционная нового корпуса словно космический корабль. Он будет бороздить сердца пациентов. И для этого здесь есть все условия, причем созданные по самым современным стандартам. Масштабный проект возводился с 2019 года и отстроен на средства республиканского бюджета, стоимость почти 11 млрд рублей.
В корпусе пять рентгенооперационных, столько же для проведения открытых операций на сердце и сосудах. Лазер, растворяющий бляшки, система разрушения тромбов, высокоскоростной бур, превращающий в пыль скопления холестерина, — и это только часть оборудования и возможностей, которые появились с открытием нового корпуса. Уникальность еще и в том, что теперь есть возможность делать гибридные операции.
Артёму Плотникову, жителю Ишимбая, провели хирургическое вмешательство после инфаркта. Сейчас мужчина восстанавливается. Палаты в новом корпусе, что немаловажно, комфортные: есть холодильник, шкаф, санузел, оборудованы условия для маломобильных.
На первом этаже есть поликлиника и приемно-диагностическое отделение. Медучреждение рассчитано на 320 посещений в смену. Руководитель кардиоцентра отметила, что такая связь позволяет сократить время от первичного приема пациента до госпитализации.
В общении с руководителями регионов Владимир Путин отметил, что наряду с такими крупными объектами, как корпус кардиоцентра, нужно продолжить развивать и первичное звено здравоохранения.
Радий Хабиров в общении с журналистами отметил, что за 6 лет из 2-х тысяч ФАПов обновили четверть. Зачастую они были в аварийных состояниях с печным отоплением. И работа по обновлению медпунктов в селах и деревнях будет продолжена.
За последние 10 лет смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в Башкортостане стала ниже. И такие положительные результаты — итог комплексной работы. Сердце надо беречь, и не только свое — последнее смогут сделать профессионалы, тем более что условия для этого создаются.