В Башкирии проект «Цифровой ФАП» признали лучшим в России

Республиканский проект «Цифровой ФАП» признали лучшим в России. По словам заместителя министра здравоохранения страны Вадима Ванькова, Башкортостан в лидерах по внедрению современных технологий в медицине.

Практика распространена и на сельские населенные пункты, где фельдшеры имеют возможность открыть дистанционно больничный лист, выписать электронный рецепт, провести телекоммуникационную консультацию с врачом и отправить, например, результаты ЭКГ.