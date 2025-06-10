В Башкирии простились с тремя погибшими в пожаре мальчиками

В Балтачевском районе простились с тремя мальчиками, погибшими в пожаре. Напомним, вчера вечером в селе Старобалтачево загорелся частный бревенчатый дом. На момент трагедии мамы и четвертого брата дома не было, а глава многодетной семьи уже больше двух лет защищает Родину в зоне специальной военной операции. Что стало причиной пожара: роковая случайность или страшная халатность?
С минувшего вечера в селе Старобалтачево не спал никто. А многие и вовсе буквально поседели за ночь. Как говорят очевидцы, в один момент из дома по улице Кирова повалил густой дым. Вскоре огонь охватил его полностью… Вместе с тремя детьми.
Когда приехало подразделение пожарной охраны, уже горела веранда дома. Предположительно, пожар начался у основного выхода и, возможно, отрезал детям путь к спасению. Догадок много. На веранде также располагалась розетка на 5 постов. Возможно, на зарядке находились какие-то устройства. Факт поджога отрицается.
В одноэтажном бревенчатом доме провели электричество и газ, устанавливали и два пожарных извещателя. Но детям они не помогли. Дверь на выход пылала, а окна, предназначенные для проветривания, были наглухо закрыты. Пламя удалось потушить лишь спустя 2,5 часа. Сотрудники спецслужб дежурили до самого утра.
Мальчиков 15, 9 и трех лет уже без признаков жизни нашли в разных комнатах: прихожей, ванной и спальне. В момент трагедии мамы дома не было, а их четвертый брат обкатывал велосипед по селу. Глава многодетной семьи уже больше двух лет находится в зоне специальной военной операции.
Еще недавно жизнь шла своим чередом: осенью семья переехала в новый дом, а старший из братьев на днях получил первые результаты ОГЭ. Всегда мечтал стать летчиком, со слезами на глазах говорят учителя. А соседские ребята только вчера играли вместе во дворе. Они до сих пор не могут поверить в произошедшее.
После инцидента прошло внеочередное заседание Комиссии по ЧС и обеспечению пожарной безопасности в районе. Глава сельсовета выразил глубокие соболезнования родителям и пообещал, что будет оказана вся необходимая помощь. По факту смертельного пожара возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».
Привычные шум и смех в соседском дворе сменила тишина, прерываемая тихими всхлипываниями и словами соболезнования родным. Сегодня все село простилось с мальчиками. Объединившись, жители и местные власти оказывают посильную помощь семье, объявив сбор средств. Все неравнодушные могут помочь финансово или материально. Реквизиты и номер телефона для связи сейчас на ваших экранах. Важна каждая капля сочувствия и поддержки, чтобы помочь семье пережить невосполнимую утрату и начать восстанавливать жизнь после огненного кошмара.