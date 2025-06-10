В Башкирии простились с тремя погибшими в пожаре мальчиками

В Балтачевском районе простились с тремя мальчиками, погибшими в пожаре. Напомним, вчера вечером в селе Старобалтачево загорелся частный бревенчатый дом. На момент трагедии мамы и четвертого брата дома не было, а глава многодетной семьи уже больше двух лет защищает Родину в зоне специальной военной операции. Что стало причиной пожара: роковая случайность или страшная халатность?

С минувшего вечера в селе Старобалтачево не спал никто. А многие и вовсе буквально поседели за ночь. Как говорят очевидцы, в один момент из дома по улице Кирова повалил густой дым. Вскоре огонь охватил его полностью… Вместе с тремя детьми.

Когда приехало подразделение пожарной охраны, уже горела веранда дома. Предположительно, пожар начался у основного выхода и, возможно, отрезал детям путь к спасению. Догадок много. На веранде также располагалась розетка на 5 постов. Возможно, на зарядке находились какие-то устройства. Факт поджога отрицается.

В одноэтажном бревенчатом доме провели электричество и газ, устанавливали и два пожарных извещателя. Но детям они не помогли. Дверь на выход пылала, а окна, предназначенные для проветривания, были наглухо закрыты. Пламя удалось потушить лишь спустя 2,5 часа. Сотрудники спецслужб дежурили до самого утра.

В рамках доследственной проверки было установлено, что несовершеннолетние дети были оставлены без присмотра взрослых… Сейчас на месте работают дознаватели, эксперты испытательной пожарной лаборатории, проводится тщательный осмотр места пожара, изымаются вещественные доказательства. Булат Хасанов, старший дознаватель межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Башкортостан

Мальчиков 15, 9 и трех лет уже без признаков жизни нашли в разных комнатах: прихожей, ванной и спальне. В момент трагедии мамы дома не было, а их четвертый брат обкатывал велосипед по селу. Глава многодетной семьи уже больше двух лет находится в зоне специальной военной операции.

Еще недавно жизнь шла своим чередом: осенью семья переехала в новый дом, а старший из братьев на днях получил первые результаты ОГЭ. Всегда мечтал стать летчиком, со слезами на глазах говорят учителя. А соседские ребята только вчера играли вместе во дворе. Они до сих пор не могут поверить в произошедшее.

После инцидента прошло внеочередное заседание Комиссии по ЧС и обеспечению пожарной безопасности в районе. Глава сельсовета выразил глубокие соболезнования родителям и пообещал, что будет оказана вся необходимая помощь. По факту смертельного пожара возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».