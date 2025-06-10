В Башкирии продолжается ремонт трассы Ишимбай-Воскресенское-Мелеуз

В Башкортостане продолжается ремонт 6-километровой трассы Ишимбай-Воскресенское-Мелеуз. Автодорога позволит туристам с комфортом добираться до исторических комплексов. Работы по укладке асфальтового покрытия проходят быстро, поэтому сдача объекта в эксплуатацию может произойти гораздо раньше. Согласно контракту, капитальный ремонт там планируют закончить в октябре 2026 года.

Грузовик аккуратно высыпает гравийку, чтобы потом её расстелить и сделать новое твёрдое полотно. Эта трасса популярна тем, что жители и гости Башкортостана часто добираются по ней до мест отдыха и исторических комплексов. Ранее здесь не было асфальтового покрытия, проезжать приходилось по щебёнке.

На капитальный ремонт дороги между селами Воскресенское Мелеузовского района и Верхотор Ишимбайского выделили более 157 миллионов рублей из средств республиканского бюджета. В этом году рабочие планируют сдать в эксплуатацию часть трассы с 35 километра по 41.

Асфальтирование дороги открывает новые возможности для развития туризма. Именно в Ишимбайском и Мелеузовском районах расположены важные для Республики исторические объекты — бывшие медеплавильные заводы. Территория вокруг них обустроена современными условиями для комфортного отдыха. Недавно Глава Башкортостана лично посетил исторические комплексы. Туристический объект станет доступен для путешественников летом этого года, подчеркнул Радий Хабиров.

Обновленный участок дороги стал и прямым подъездом к Нугушскому водохранилищу. Автолюбители с радостью восприняли нововведения. Благодаря новой дороге сокращается время в пути. Жители надеются на то, что подрядчики добросовестно отнесутся к ремонту и сделают транспортную артерию качественной и безопасной.