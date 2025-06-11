В Башкирии на реке погибла молодая женщина

Очередной несчастный случай на воде зафиксирован на реке Инзер. Подробности трагедии рассказали в МЧС.

10 июня из воды извлекли тело 32-летней женщины. Она была обнаружена между деревней Гайфуллинское и Устье-Бассы, напротив моста в сторону Казанки Архангельского района. Предстоит выяснить все обстоятельства трагедии.