В Башкирии на реке погибла молодая женщина

Очередной несчастный случай на воде зафиксирован на реке Инзер. Подробности трагедии рассказали в МЧС.
10 июня из воды извлекли тело 32-летней женщины. Она была обнаружена между деревней Гайфуллинское и Устье-Бассы, напротив моста в сторону Казанки Архангельского района. Предстоит выяснить все обстоятельства трагедии.
МЧС России напоминает:
— выбирайте для купания проверенные места;
— не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения;
— не купайтесь вечером и ночью, в условиях ограниченной видимости.
Фото: МЧС по РБ.