В Башкирии на реке погибла молодая женщина

Очередной несчастный случай на воде зафиксирован на реке Инзер. Подробности трагедии рассказали в МЧС.

Фото №1 - В Башкирии на реке погибла молодая женщина

10 июня из воды извлекли тело 32-летней женщины. Она была обнаружена между деревней Гайфуллинское и Устье-Бассы, напротив моста в сторону Казанки Архангельского района. Предстоит выяснить все обстоятельства трагедии.

МЧС России напоминает:

— выбирайте для купания проверенные места;

— не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения;

— не купайтесь вечером и ночью, в условиях ограниченной видимости.

Фото: МЧС по РБ. 

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