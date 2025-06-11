Радий Хабиров встретился с новым руководителем регионального УФСИН

Глава Башкортостана встретился с новым руководителем регионального управления Федеральной службы исполнения наказания Сергеем Кудрявцевым. Он сейчас находится в должности временно исполняющего обязанности.
Радий Хабиров пожелал ему успехов на новой должности, отметив огромный опыт работы офицера в уголовно-исполнительной системе, и заключил, что региональные власти готовы помогать федеральному ведомству.
Кудрявцев отметил, что представители службы готовы к взаимодействию и сотрудничеству. Стоит отметить, что ранее полковник внутренней службы возглавлял управление Федеральной службы исполнения наказания в Бурятии.