В Башкирии не введут ограничения на продажу кумыса и кваса

Председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев прокомментировал решение об ограничении продажи энергетических напитков.
Напомним, в республике реализация тонизирующих напитков будет запрещена в университетах, школах, больницах, театрах и учреждениях культуры и спорта. Однако квас и кумыс в это определение не входят.
Справка:
В соответствии с национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 52844-2007 «Напитки безалкогольные тонизирующие. Общие технические условия», входящим в перечень стандартов, обеспечивающих исполнение обязательных требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011), в качестве тонизирующих ингредиентов допускается использовать кофеин и/или экстракты растений (гуараны, матэ, женьшеня, лимонника, элеутерококка), являющиеся источником тонизирующих компонентов (кофеина, гингозидов, элеутерозидов, схизандрина). Содержание кофеина в безалкогольных тонизирующих напитках должно быть не менее 0,151 мг/см3 и не более 0,4 мг/см3. Количественное содержание тонизирующих компонентов должно указываться на потребительской упаковке в мг на 100 см3 напитка.