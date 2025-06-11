В Башкирии не введут ограничения на продажу кумыса и кваса

В Башкортостане уже действует федеральный закон о запрете продажи безалкогольных энергетиков детям. 1 сентября вступит в силу республиканский закон об ограничении мест продажи таких напитков: их нельзя будет продавать в школах и вузах, больницах и театрах, учреждениях физкультуры и спорта. Стоит пояснить, что оба закона касаются только напитков со специально добавленными стимуляторами, причем в количестве, достаточном для обеспечения тонизирующего эффекта. В качестве тонизирующих компонентов используются кофеин и экстракты некоторых растений – таких, как гуарана, женьшень, лимонник. Эти критерии, включая количественное содержание веществ, четко прописаны в техрегламенте Таможенного союза и ГОСТе. Что же касается натуральных напитков – кумыса и кваса – то они к безалкогольным энергетикам не относятся. Минимальное естественное брожение не делает их «тонизирующими» с позиции закона: в них нет кофеина или экстрактов растений-энергетиков. Так что ограничения касаются «химических» энергетиков, вредных для здоровья, а натуральные продукты Башкортостана остаются в свободном доступе.

Константин Толкачев, председатель Госсобрания РБ