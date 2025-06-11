В Башкирии не введут ограничения на продажу кумыса и кваса

Председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев прокомментировал решение об ограничении продажи энергетических напитков.

Фото №1 - В Башкирии не введут ограничения на продажу кумыса и кваса

Напомним, в республике реализация тонизирующих напитков будет запрещена в университетах, школах, больницах, театрах и учреждениях культуры и спорта. Однако квас и кумыс в это определение не входят.

В Башкортостане уже действует федеральный закон о запрете продажи безалкогольных энергетиков детям. 1 сентября вступит в силу республиканский закон об ограничении мест продажи таких напитков: их нельзя будет продавать в школах и вузах, больницах и театрах, учреждениях физкультуры и спорта. Стоит пояснить, что оба закона касаются только напитков со специально добавленными стимуляторами, причем в количестве, достаточном для обеспечения тонизирующего эффекта. В качестве тонизирующих компонентов используются кофеин и экстракты некоторых растений – таких, как гуарана, женьшень, лимонник. Эти критерии, включая количественное содержание веществ, четко прописаны в техрегламенте Таможенного союза и ГОСТе. Что же касается натуральных напитков – кумыса и кваса – то они к безалкогольным энергетикам не относятся. Минимальное естественное брожение не делает их «тонизирующими» с позиции закона: в них нет кофеина или экстрактов растений-энергетиков. Так что ограничения касаются «химических» энергетиков, вредных для здоровья, а натуральные продукты Башкортостана остаются в свободном доступе.

Константин Толкачев, председатель Госсобрания РБ 

Справка:

В соответствии с национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 52844-2007 «Напитки безалкогольные тонизирующие. Общие технические условия», входящим в перечень стандартов, обеспечивающих исполнение обязательных требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011), в качестве тонизирующих ингредиентов допускается использовать кофеин и/или экстракты растений (гуараны, матэ, женьшеня, лимонника, элеутерококка), являющиеся источником тонизирующих компонентов (кофеина, гингозидов, элеутерозидов, схизандрина). Содержание кофеина в безалкогольных тонизирующих напитках должно быть не менее 0,151 мг/см3 и не более 0,4 мг/см3. Количественное содержание тонизирующих компонентов должно указываться на потребительской упаковке в мг на 100 см3 напитка.

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