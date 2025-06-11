В России совершенствуются программы обучения сержантов-профессионалов. Сейчас на базе одного из полигонов на Донбассе действует учебный центр, где младший командный состав готовят в соответствии с самыми современными требованиями. Среди обучающихся и преподавателей есть и военнослужащие из Башкортостана.
Инструкторы обучают будущих сержантов быть всегда начеку. На «передке» угроза везде и повсюду, необходима максимальная концентрация внимания. Предстоит пройти обучение по занятиям высот, захвату и удержанию опорных пунктов под прицельным огнем. Впереди ждут контактные бои, когда расстояние до противника исчисляется метрами.
Задача уроков санинструктора тактической медицины – научить ребят выживать и оказывать помощь товарищам, если вдруг произойдут ранения и травмы на поле боя.
Необходимо спасти жизнь человека в первые минуты, предотвратить развитие тяжелых осложнений, оказав помощь в экстремальных условиях. Практика показывает, что даже опытные медики теряются, находясь под обстрелом. В ситуациях, когда гремят взрывы, важно не только оказать неотложную помощь, но и эвакуировать раненого из-под огня.
Здесь же, на полигоне, проходят теоретические учебные занятия. Попасть в школу сержантов сложно. Отбор жёсткий, попадают сюда самые достойные солдаты, отличившиеся в бою. Данный набор 14-й по счету. Наступление под прикрытием огня артиллерии и минометов, саперное дело и противодействие вражеским БПЛА – это далеко не полный список навыков, которыми в теории и на практике овладевают военнослужащие. Самое главное – заставить командира думать и принимать правильные решения.
Данный беспилотный летательный аппарат вооружённых сил Украины «Хаски-10» был сбит с автомата буквально на днях. Он обнаружил себя тем, что подавал отражающие сигналы. Изготовлен он из дешёвого пластика. Вооружение с него, конечно, сейчас сняли. Никакой угрозы он не представляет. И сейчас он находится в местном музее. Здесь уже некуда складывать трофейную технику. Натовские подбитые крылья, как и прочее вооружение, заняли целый блиндаж.