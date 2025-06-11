Бойцы из Башкирии учатся и преподают в школе сержантов на Донбассе

В России совершенствуются программы обучения сержантов-профессионалов. Сейчас на базе одного из полигонов на Донбассе действует учебный центр, где младший командный состав готовят в соответствии с самыми современными требованиями. Среди обучающихся и преподавателей есть и военнослужащие из Башкортостана.

Инструкторы обучают будущих сержантов быть всегда начеку. На «передке» угроза везде и повсюду, необходима максимальная концентрация внимания. Предстоит пройти обучение по занятиям высот, захвату и удержанию опорных пунктов под прицельным огнем. Впереди ждут контактные бои, когда расстояние до противника исчисляется метрами.

Задача уроков санинструктора тактической медицины – научить ребят выживать и оказывать помощь товарищам, если вдруг произойдут ранения и травмы на поле боя.

При любом ранении это самое главное – сохранять контроль и хладнокровие. Потому что паника, растерянность – это гибельно. Если человек себя контролирует, даже через боль берёт себя в руки, начинает перебинтовываться, то это ему спасает жизнь. позывной «Бруклин»

Необходимо спасти жизнь человека в первые минуты, предотвратить развитие тяжелых осложнений, оказав помощь в экстремальных условиях. Практика показывает, что даже опытные медики теряются, находясь под обстрелом. В ситуациях, когда гремят взрывы, важно не только оказать неотложную помощь, но и эвакуировать раненого из-под огня.

Ребята всё приходят разные. Приходят со всех разных подразделений. И танкисты, и артиллеристы. Все с боевым опытом. Кто-то воюет два года, кто-то – три года, а кто-то уже воюет и не одну войну. Подготовка у кого-то на четверочку, на пятерочку. Подтягиваем, поправляем, объясняем. позывной «Чужой», сержант, инструктор по тактической подготовке

Здесь же, на полигоне, проходят теоретические учебные занятия. Попасть в школу сержантов сложно. Отбор жёсткий, попадают сюда самые достойные солдаты, отличившиеся в бою. Данный набор 14-й по счету. Наступление под прикрытием огня артиллерии и минометов, саперное дело и противодействие вражеским БПЛА – это далеко не полный список навыков, которыми в теории и на практике овладевают военнослужащие. Самое главное – заставить командира думать и принимать правильные решения.

Данный беспилотный летательный аппарат вооружённых сил Украины «Хаски-10» был сбит с автомата буквально на днях. Он обнаружил себя тем, что подавал отражающие сигналы. Изготовлен он из дешёвого пластика. Вооружение с него, конечно, сейчас сняли. Никакой угрозы он не представляет. И сейчас он находится в местном музее. Здесь уже некуда складывать трофейную технику. Натовские подбитые крылья, как и прочее вооружение, заняли целый блиндаж.